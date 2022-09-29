Türkiye Gazetesi

Eşme'de orman yangını çıktı. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangın bölgesine gitti. İlçeye bağlı Dereli köyünde kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

İhbarlar sonrası olay yerine çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve ekip sevk edildi. 1 buçuk hektarlık alanda etkili olan yangına müdahale sürerken Uşak Valisi Turan Ergün'ün de yangın yerine gittiği öğrenildi.

Muğla Ula'daki orman yangınında yeni gelişme: 1 gözaltı var Muğla'nın Ula ilçesindeki orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Bursa orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor Bursa’nın İznik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. İznik gölünden su alan orman helikopteri sürekli sorti yaptı.