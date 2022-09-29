Türkiye Gazetesi

Bursa'da yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi canından oldu, 3 kişi de yaralandı. Olay, Yenişehir’e bağlı Çayır Mahallesi Hürriyet Sokak'ta meydana geldi. Akşam saat 19.30 civarında Halil G. (53) tarafından silahlı saldırıya uğrayan Ekrem T. (30) hayatını kaybetti. Olayda yaralanan M.K., S.K., M.K. isimli vatandaşlar ise Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Bursa Şevket Yılmaz Hastanesine sevk edildi.

Saldırıda hayatını kaybeden Ekrem T.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Yenişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekiplerinin olay sonrası gözaltına aldığı Halil G., sorgusu yapılmak üzere emniyete götürülürken, ilçeye güvenlik amaçlı çok sayıda çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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