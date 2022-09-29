Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sene Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu (21) bir akşam evden çıktı ancak bir daha dönmedi. Ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, Azra'nın telefonundan en son 49 yaşındaki Murat Ayhan ile görüştüğünü tespit etti. Bunun ardından , Azra'yı öldürdüğünü ve 13 parçaya ayırdığı cesedini Varsak'ta ormana gömen Mustafa Murat Ayhan (49), suçunu itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen ve Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutulan Ayhan, 30 Mayıs'ta karar duruşmasına çıkmıştı.

GECE SAATLERİNDE İNTİHAR ETTİ

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki 5'inci duruşmada Ayhan'a "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, "cinsel saldırı" suçundan ise 16 yıl hapis cezası verilmişti.

Mustafa Murat Ayhan, tutuklu bulunduğu cezaevinde gece saatlerinde intihar etti.

Azra Gülendam cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde karar çıktı. Mahkeme, tutuklu sanık Mustafa Murat Ayhan'a ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası verdi.

Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde korkunç detay Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili davanın üçüncü celsesi bugün görüldü. Sanığın telefonunda "kafasının neresine vurursam bayılır" ve "Varsak çöp değerlendirme" gibi aramalar yapıldığı ortaya çıktı.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili mahkemede verdiği ifadelerle kan dondurdu Antalya'da iş adamı M.M.A. tarafından hunharca katledilen üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun davası görülmeye başladı. Sanığın ifadeleri kan dondurdu.