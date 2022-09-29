Türkiye Gazetesi

Orman yangınlarının sıklıkla çıktığı yerlerden biri olan Çanakkale'de Biga ilçesinde yangını çıktı. Örtülüce köyünde bulunan çöplük mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

27 HAVA VE KARA ARACI İLE MÜDAHALE

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 5 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 17 arazöz, 3 dozer, ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.

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