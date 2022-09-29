Türkiye Gazetesi

BirdLife International kurumu tarafından yayımlanan ve kuş türlerinin yüzde 49’unda sayıca azalma olduğu belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi: “Dünyadaki kuşların durumu bozulmaya devam ediyor. Türler giderek daha hızlı yok olma yolunda ilerliyor. Sekiz kuş türünden biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.”

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) verileri kullanılan raporda, popülasyonların normalde nadir olmayan veya risk altında olmayan türlerde bile düştüğü kaydedildi.

Kuş türlerinin kabaca yüzde 13'ü tehdit altında kabul ediliyor.

Kuşların sayısındaki azalmaya, ağaç kesimi, istilacı türler, aşırı sömürü ve iklim değişikliğinin yol açtığı bildirildi.

En büyük düşüşün göçmen kuşlarda görüldüğü belirtilen raporda "Dünyanın başı belada. İnsanlar türleri hızla yok olmaya doğru itiyor ve kendi hayatta kalmamız için hayati önem taşıyan ekosistemi baltalıyor" denildi. Onlarca yıllık anket verisine sahip olan BirdLife International, günümüzde Kuzey Amerika'da 1970'e göre 2,9 milyar daha az kuş olduğunu, bunun da tahminen yüzde 29'luk bir düşüşe tekabül ettiğini açıkladı.

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