Türkiye Gazetesi

Tatil için Erfelek Şelaleleri’ne gelen grubun keyfi feci bitti. Saat 13.00 sıralarında Erfelek Tatlıca Takım Şelaleleri'nde meydana gelen olayda Denizli’nin Saray ilçesinden bölgeye tatile gelen grubun üzerine ağaç devrildi. Ağacın altın kalanlar çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Yaşar Pendik ve Elvan Sümer’in hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kişinin cansız bedenleri Erfelek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ağacın üzerine devrildiği bir kişi ise ağır yaralı olarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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