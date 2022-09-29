Türkiye Gazetesi

Trabzon'un Arsin ilçesinde korkunç bir kaza gerçekleşti. Rize'den Trabzon istikametine giden Mehmet Güngörmüş (32) yönetimindeki otomobil, Arsin ilçesi Yanbolu mevkiinde kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkanaraç, çöp kutusuna çarptı, bariyerleri aştı, deniz kenarına yuvarlandı.

Güngörmüş çifti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde bulunan sürücü ile eşi Emine (27), oğulları İnayet Ömer (6) ve Yavuz Selim Güngörmüş'ü (3) kara çıkardı. Yapılan kontrolde genç kadının öldüğü belirlendi. Ağır yaralı olan 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak baba ve çocukları da doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

İnayet Ömer (solda) ve Yavuz Selim

Ailenin Hatay'dan Rize'ye tatile geldiği ve evlerine dönmek için yola çıktıkları aktarıldı.

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