Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Pazartesi günü yurt genelinde yağış etkili olacak ve sıcaklıklar da düşecek.

HAFTA SONU YAZDAN KALMA GÜNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.

Karadeniz, İç Ege ve Göller Yöresinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji bölge bölge uyardı: 21 ilde sağanak alarmı (29 Eylül 2022 hava durumu) Meteoroloji'den alınan günlük hava tahmin raporuna göre; 21 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Söz konusu sağanakların yerel olarak şiddetleneceği öngörülüyor.

Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 26 ilde sağanak alarmı (28 Eylül 2022 hava durumu) Meteoroloji günlük hava tahmin raporuna göre; 26 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Söz konusu sağanak yağışların Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ile İzmir'in Bergama ilçesi çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.