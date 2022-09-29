Türkiye Gazetesi

Kadirli Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde bulunan Osman Gazi Lisesi kız öğrenci yurdunda, kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti olan öğrenciler durumu öğretmenlerine iletti. İhbar üzerine kız yurduna çok sayıda ambulans sevk edildi.

32 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

Aynı şikayetleri olan 32 öğrenci zehirlenme şüphesiyle çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede edavi altına alınan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'da okulda dağıtılan kumanyadan 45 öğrenci zehirlendi Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kırsal ve ilçe merkezlerinde okuyan öğrenciler okulda öğle yemeği sonrasında 45 öğrenci kusma, karın ağrısı, baş dönmesi ve ishal şikayetleri nedeniyle Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Sünnet düğünü hastanede bitti! 200 kişi birden zehirlendi Bursa'nın İnegöl ilçesinde sünnet düğününde verilen tavuklu pilavdan zehirlenen 200 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.