Türkiye Gazetesi

Ekim ayı mesajları sözleri! Ekim ayı için birbirinden anlamlı sözler ve mesajlar paylaşılıyor. Filmlere, dizilere ve şiirlere konu olan Ekim ayı sonbaharla özdeşleşmiş aylardan birisi olarak kabul ediliyor. Bu anlamlı ayı karşılamak için sosyal medyada birçok mesaj gönderiliyor. Haberimizde yer alan mesajları kullanabilir ve sevdiklerinize gönderebilirsiniz. İşte; en güzel Ekim ayı mesajları sözleri!

EKİM AYI MESAJLARI SÖZLERİ!

Eylül toparlanıp gitti işte ekimde gider bu gidişle...

Şimdi bir ekim şiirisin sen...

Eylül bitti, Ekim'de bitecek. Kasım'da ellerin üşüyecek, geleceksin biliyorum...

Eylül gelir, eser rüzgar. Ekimde aşk başkadır. Eser zirvesinde dağın, eder seni darmadağın...

Yazın hareketliliği Eylül ile yavaşlar Ekim ile daha durgunlaşır ve nihayet kasım ile son bulur.

Her yerin birer kartpostala dönüşeceği şölen mevsimi geldi. Hoş geldin sonbahar, hoş geldin Ekim.

Kasımda aşk başkadır diyorlar sen gel bizim aşkımız bambaşka olsun ekimde yaşayalım.

Bir ölüm sessizliği mi bu yoksa bir dinlenme durağı mı sonbahar?

Ve çocuksu bir bencillikti hüznümüz. Ekimdi...

Ne çok yağmur kuşu içinizin yangınına dokunmuştur. Ne çok ekim geçtiğini düşünürsünüz.

Bak Eylül bitiyor. Ben seni ekim de de seveceğim...

Vazgeçtim sen Ekim'de gel. Eylül'de herkes geliyormuş.

Bir ekim akşamı çık karşıma, hiçbir şey demeden sarıl. Bir daha hiç bırakmayacakmış gibi sarıl...

Tüm hüzünleriniz dökülen yapraklarla birlikte uçsun gitsin... Hoş geldin ekim.

Bir gün aklına gelecek olursam bana şiir ısmarla. Ekimi konuşalım...

Sen gel yeter ki ister eylül olsun ister ekim ister şubatın soğuğunda gel gel yeter ki.

Sevgililer Günü, Ekim'de olmalı bence, ben seni Ekim'de sevdim çünkü.

Benim için gidişlerin mevsimi Ekim. Senin adın Ekim. Gidiyorsun... İçimin yanışının mevsiminde bağrıma vuran ayrılıkla kala kalıyorum şimdi. Gözlerimden akıtamadığım gözyaşları ile düştüğüm dipsiz kuyunun içinde uzakta ufak bir ışık.. Bilmiyorum nerden geldiğini tutunmak istiyorum ama ardımda sen. Gidiyorsun işte adın Ekim..

Sen bir eylül sabahı gibi serin, bir ekim akşamı gibi insan ferahlık verensin.

Eylül gelir, eser rüzgar

Ekimde aşk başkadır

Eser zirvesinde dağın

Eder seni darmadağın

Ekim de geldi sen gelmedin. Eylül toparlanıp gitti işte Ekimde gider bu gidişle.

Sen bir eylül sabahı gibi serin, bir ekim akşamı gibi insan ferahlık verensin.

Eylül bir ayrılık mevsimi olabilir ama Ekim hiçte öyle insafsız değil.