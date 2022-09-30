Türkiye Gazetesi

İstanbul için kritik tarih belli oldu, Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten "Endişe verici bir gün" diyerek uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Eylül dahil önümüzdeki 5 günün hava durumu tahminlerini paylaştı. Hafta sonu mevsim normallerinde ve açık geçecek olan hava yeni hafta ile birlikte serinleyecek, fırtına ve sağanak etkili olacak. Sosyal medya hesabından uyarılarda bulunan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, İstanbul ve Ankara için tarih verdi, plan yapılırken dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

"2 EKİM'DEN İTİBAREN HAVALAR SERİNLİYOR"

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, "Sıcakların son kez tadını çıkarın. 2 Ekim'den itibaren havalar serinliyor. Ekim ayı yağışlarla geliyor" derken, ilk soğuk hava dalgasının da 14 Ekim civarı geleceğini belirtti.

Ökten, 1 ve 2 Ekim'de ülke genelinde gündüz sıcaklıklarının normal seyredeceğini, 2 Ekim akşamı ise sıcaklara elveda diyeceğimizi açıkladı. Ökten, "Havalar artık hep sonbahar modunda olacak. Ufukta ısınma görünmüyor. Marmara için 2 Ekim öğleden sonrası itibariyle, tüm Türkiye için 7 Ekim itibariyle sıcaklar sona eriyor" dedi.

"SÜPÜRGE GİBİ SICAĞI SÜPÜRECEK"

"6 Ekim'de serinleme Tüm Türkiye'ye yayılmaya başlıyor" diyen Ökten, "Süpürge gibi sıcağı süpürecek. Geceler git gide daha da soğuyacak. Yağışlı dönem de başlıyor" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL 7 EKİM'E DİKKAT

İl il değerlendirmede bulunan Ökten, 3 Ekim akşamı Ankara'da sağanak ihtimali olduğunu; Antalya, Mersin ve Adana'nın ise 7 Ekim'e kadar sabretmesi gerektiğini söyledi. Ökten, "7 Ekim Cuma İstanbul adına çok hareketli bir gün olabilir. Hem şiddetli yağış, hem de fırtına ihtimali var. Hatta endişe verici bir gün. Plan yaparken gözünüz meteorolojide olmalı. 6 - 7 ve 8 Ekim heyecanlı 3 gün..." değerlendirmesinde bulundu.

30 Eylül - 4 Ekim 2022 hava durumu tahmin haritası



30 EYLÜL 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Karadeniz, İç Ege ve Göller Yöresi’nin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu 32

Adana: Az bulutlu 35

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Yeni haftaya dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı. Hafta sonu sıcaklıklar mezvsim normallerinin üstüne çıkarken, pazartesiden itibaren yurt genelinde sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış geliyor.