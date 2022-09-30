Türkiye Gazetesi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımına 9 yıl önce başlanan ve temeli 26 Şubat 2013 tarihinde atılan Yusufeli Barajı'nda sona yaklaşıldı. Tamamlandığında 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek birinci, dünyanın ise üçüncü barajı olma unvanına sahip olacak olan baraj, su tutma işlemine hazırlanıyor.

4 MİLYON METREKÜPTEN FAZLA BETON DÖKÜLDÜ

275 metre yüksekliğindeki baraj gövdesinin inşaatı 20 Haziran 2014 tarihinde başladı. Barajın gövdesinin beton döküm işlemi ise 10 Temmuz 2018 tarihinde start aldı. Beton dolgu gövde imalatı ise geçtiğimiz yıl tamamlandı. Toplam 4 milyon 61 bin 8 metreküp beton dökülen barajın gövde yüksekliği, Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü ekiplerince gün gün kayıt altına alındı. Baraj inşaatı, temelden itibaren 10 kamerayla farklı açılardan sabitlenerek kayıt altına alındı.

Temeli 9 yıl önce atılan projede 5 bine yakın işçi ve mühendis gece gündüz demeden çalıştı, çalışmaya da devam ediyor.

600 BİN FOTOĞRAFTAN 8 BİNİ SEÇİLDİ

9 yıl süren çekimlerde, yaklaşık 600 bin kere fotoğraf çekildi. Çekilen bu fotoğraflar içerisinden her açı için 800, toplamda ise 8 bin fotoğraf seçilerek birleştirildi, time lapse tekniğiyle görüntüler elde edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından barajın 9 yıllık çalışmasını 7 saniye şeklinde hazırlanan video ile paylaştı.

Paylaşım büyük ilgi görürken, devasa projenin 7 saniyelik çalışması gururlandırdı.

Türkiye'nin en büyüğü: Yusufeli Barajına 80 tonluk elektrik türbini montajlandı Artvin’in Çoruh Nehri üzerinde inşasına başlanan ve hızla yapımına devam edilen Yusufeli Barajında gövde çalışması tamamlandı. Ünite-1'e ait 80 ton ağırlığındaki türbin şaftı ve çarkı başarılı bir şekilde montajlandı. Barajın fiziksel seviyesi ise yüzde 90’lara ulaştı. Yusufeli Barajı tamamlandığında ise Türkiye’nin en yüksek barajı haline gelecek.