Türkiye Gazetesi

Zeytinburnu'da sabah saatlerinde rahatsızlanan aile apar topar hastaneye gitti ve acı haberle adeta yıkıldılar. 27 Eylül günü Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi’nde 4 katlı binanın birinci katında meydana gelen olayda aile gece evi ilaçladıktan sonra uyudu ve sabah saatlerinde kalktıklarında herkes rahatsızlandı. Fenalaşan çocuklarını hastaneye götürmek isteyen baba evin önüne taksiyle geldi.

İLAÇLAMADAN ZEHİRLENEN ÇOCUK ÖLDÜ

Evdekileri tek tek taksiye taşıyarak hastaneye götürdü. İlaçlamadan dolayı zehirlendiği öğrenilen 11 yaşındaki erkek çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailenin diğer 4 ferdinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Çocuğun hastanede hayatını kaybetmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yeri inceleme ekipleri, evin içerisinde incelemelerini gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

'O AN NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK'

Olayı anlatan Nuri Yılmaz, “Ben sabah geldim, dükkânı açtım, temizlik yapıyordum. Bir taksi geldi, babası yukarıdan indi. Kendiler de komşum oluyorlar. Bir genç kızı var onu kucaklamış halde aşağı indi. Kızın sağlık durumu iyi değildi. Taksiye bindirdi koşarak tekrar yukarı çıktı. 11 yaşından ufak bir çocuğu vardı. Onu yukarıdan indirdi, taksiye bindirip, gittiler. Biz o an ne olduğunu anlayamadık. Sonra akşam zehirlendiklerini öğrendik.

Buraya olay yeri inceleme ekipleri geldi. Evi ilaçladıktan sonra zehirlendiklerini duyduk. Sabah saatlerinde yaşanmış. Erkek çocuğu ufaktı, yaşı 11’di. Çocuğu tanıyordum buraya gelip, giderdi” diye konuştu.

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