Türkiye Gazetesi

Ağabey ve kardeş arasındaki kapanan işletme tartışması kanlı bitti ve ağabey kardeşini bıçakladı ve ağabey kardeşin sonu oldu. Dün gece saatlerinde Akarbaşı Mahallesi Şehit Güngören Bostan Sokak’ta meydana gelen feci olayda Özgür K. (45) ile kardeşi Ozan K. arasında, iddiaya göre daha önce birlikte açtıkları işletmenin kapanması nedeniyle sürekli tartışma yaşandığı öğrenildi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜNCE KARDEŞİNİ BIÇAKLADI

Olay günü de ikili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Özgür K., bıçak ile kardeşini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ozan K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ozan K.'nın cansız bedeni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna sevk edildi.

'NEDEN ÖLDÜRDÜN' SORUSUNA CEVABI PES DEDİRTTİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalan şüpheli, sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastane kapısında bulunan gazetecilerin, “Kardeşini neden öldürdün” sorusunu duyan Özgür K., “Sevdiğim için” yanıtını vererek herkesi şoke etti. Şüpheli şahıs hastanedeki kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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