Türkiye Gazetesi

Kayseri'de yaşayan Bahri Çağlar isimli vatandaş, cep telefonuna hat almak için bir GSM operatörüne başvurdu. Burada çalışan yetkili, Çağlar'ın üzerine kayıtlı 14 bin hat olduğunu ve kara listeye alındığını belirterek kendisine hat vermedi. Duydukları karşısında şaşkına dönen Çağlar, kızının adına aldığı hattı kullanıyor ve yetkililerden yardım bekliyor. Konuyla alakalı açıklama yapan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise "Bunu yapan GSM operatörünün ciddi bir şekilde cezalandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Kendi adına 14 bin telefon hattı açıldığını ancak kendisinin böyle bir durumdan haberinin olmadığını ve mağdur olduğunu ifade eden Bahri Çağlar, "2011 yılında çocuklar için bir hat almam gerekti. Bayiye gittiğimde sisteme girdiler. ‘Senin adına çok fazla hat var. Sana hat veremiyoruz’ dediler. Ben de ‘benim şu anda kullandığım 4 tane üzerime hattım var. Bunların haricinde bir numaram yok’ dedim. Akşam eve gittim ve müşteri hizmetlerini aradım. Orada benimle konuşan kişi, ‘şu anda sisteme girdim. 14 bine kadar tarama yaptırdım’ dedi" ifadelerini kullandı.

"Bu olayın üzerine ertesi gün Yahyalı Savcılığına gittim ve suç duyurusunda bulundum" diyen Çağlar, "'Adıma kayıtlı kendi imzamla aldığım 4 tane hat var. Bunun haricinde kendi iradem dışında imzam kullanılarak 14 bin hat alınmış. Bundan bir bilgim yok' dedim. O zamanın savcısı benim şikayette bulunduğum telefonları bir kenara bırakmış, kendim aldığım adıma kayıtlı 4 tane hatta soruşturma açmış. Ben tekrardan 2017 yılında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulundum. Soruşturmalar hala devam ediyor" dedi.

"MAĞDURUM, BENİM HİÇBİR İLGİM YOK"

Bu dönemde bir tane İstanbul’dan bir tane de Denizli’den kendisinin adına hat tanzim eden 2 tane bayi bulunduğunu söyleyen Çağlar, "3 tane hat ile suçlar işlenmiş. Bu suçlardan dolayı bayiler bulunmuş. Suç işlenmese bayi de bulunmayacaktı. Bunlara 800'er TL ceza verilmiş. Mağdurum, benim hiçbir bilgim yok. 14 bin tane hat üzerime açılmış" şeklinde konuştu.



Bahri Çağlar, "Ben şu anda üzerime hat alamıyorum. Taksitli telefon kampanyaları başlatıyorlar ondan bile faydalanamıyorum. Mağdur olan kişi benim ama suçlu olan da yine benim" dedi.

ÜZERİNE 14 BİN HAT VAR, KENDİ KULLANDIĞI HAT KIZININ ADINA...

Üzerine kayıtlı 14 bin telefon hattı bulunan Bahri Çağlar, adının kara listeye alınmasından dolayı üzerine hat alamadığını ve kızının adına aldığı hattı kullandığını söyleyerek, şunları belirtti:

"Şu anda piyasada ne kadarı kullanılıyor onu dahi bilmiyorum. Benim hattımı kullanan bir kişi Samsun’da dolandırıcılık suçundan yargılanmış, Adana’da ATM’den birinin adına para çekmişler. Denizli’de oto lastiği satın almış, Kocaeli’nden getirmiş ve yine benim adıma açılan hattı kullanmış. Bu konuda ben çok mustarip oldum. Yaşım gelmiş 72’ye, hala karakollarda, savcılıklarda ve mahkemelerde dolanmaktan bıktım. İlgili firmalar bir çözüm bulsun. Şu anda kullandığım hat benim değil, kızımın üzerine. Bayiye gittim hat almak için ‘siz kara listedesiniz’ dediler ve hat vermediler. Onun üzerine kızımı götürdüm öyle aldım. Ben şu anda üzerime hat alamıyorum. Taksitli telefon kampanyaları başlatıyorlar ondan bile faydalanamıyorum. Mağdur olan kişi benim ama suçlu olan da yine benim" dedi.

"GSM OPERATÖRÜ CİDDİ ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALI"

GSM operatörlerinin bir kişiye 14 telefon hattından fazla hat vermediklerini söyledikleri halde 14 bin hattı nasıl verdiklerini merak ettiklerini söyleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin de, vatandaşları bu şekilde mağdur eden GSM operatörlerinin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Şahin, "Bir insanın başka bir insanın adına hat alması, ne anlama geliyor? Bunun bu kadar kolay olmaması lazım. En baştan aslında bir tasarlama var. ‘Ben suç işleyeceğim. Hattı kendi adıma almıyorum. Başkasının adına alıyorum. Bunu sahte kimlikle yapıyorum ve bunu bir bayiden birçok kez yapıyorum’ gibi bir şey oluyor. Burada savcılığa verilmiş şikayetler var. Dosya komple şikayet ve ifadelerle dolu. Burada bir vatandaşımızın adına binlerce hat açılabiliyor. Fakat aynı GSM operatörüne gittiğimizde ‘14 hattan fazla vermeyiz’ diyorlar. Ancak 14 bin tane hat açılmış, bu işlem nasıl oluyor? Bu durum bu kadar basit olmamalı. Kabul edilemez bir durum. Ortada bir suçlu var ve o suçu işleyenler var. Bayii burada kasıtlı değilse ve bu hattı kullananları bulmak bu kadar zor mu? GSM operatörleri bu durumları neden ciddiye almıyor. Burada bunu yapan GSM operatörünün ciddi bir şekilde cezalandırılması gerekiyor" diye konuştu.

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