Türkiye Gazetesi

Yaz aylarının kurak ve az yağışlı geçmesi nedeniyle su sıkıntısı yaşanan Sivas'ta susuzluğa çare olacak proje tüm hızıyla devam ediyor. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, toplam 52 kilometre uzunluğa sahip olacak hattın Seyfebeli mevkiinde devem eden çalışmalarını yerinde inceledi. Birinci etabın yüzde 32’lik kısmı tamamlanan projede yetkililerden bilgi alan Bilgin, Sivaslıların suyu israf edeecek davranışlardan kaçınması gerektiğini belirtti.

"DÖNÜŞÜMLÜ SU KESİNTİSİ YAPMA DURUMUMUZ VAR"

Sıkıntıya girilmesi durumunda dönüşümlü olarak kentte su kesintisi yapma durumlarının olabileceğini söyleyen Başkan Bilgin, "Özellikle yaz aylarında ilimizdeki en büyük sorun ve konuşulan husus Sivas’ın içme suyunun azlığı, sıkıntısı. Dört Eylül Barajını siz de gidip görüyorsunuz. Maalesef son yıllardaki kuraklık ve az yağış sebebiyle Dört Eylül barajın bir su sıkıntısı oluştu. Sivas’ın su sıkıntısı yaşamaması adına Pusat-Özen Barajından Dört Eylül Barajını besleyecek ishale hattı çalışmaları da hızlı bir şekilde devem ediyor" dedi.

"Amacımız ve mücadelemiz tüm ekip olarak Sivas’ta su kesintisi yapmadan sorunu çözmek" diyen Bilgin, "Geçen geldiğimizde süreli olarak su kesintisi yapacağımızı söylemiştik. İnşallah ona gerek kalmadan bu projeyi tamamlamayı arzuluyoruz. Ama sıkıntıya girersek de dönüşümlü olarak su kesintisi yapma durumumuz var" ifadelerini kullandı.

"SUYU İSRAF EDECEK DAVRANIŞLARDAN KAÇININ" UYARISI

Başkan Bilgin, vatandaşların suyu israf edecek davranışlardan kaçınmaları gerektiğini belirterek, "Bu noktada hemşerilerimizden anlayış bekliyoruz. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Bu bizim görevimiz. Özellikle hemşerilerimiz halı yıkama, yün yıkama gibi farklı nedenlerle suyu israf edecek davranışlardan kaçınmalarını istiyoruz. Bu konuda bize destek olmalarını istiyoruz. Hedefimiz su kesintilerine başlamadan projeyi bitirmek. Bildiğim kadarıyla 40’a yakın makine çalışıyor" dedi.

Para toplanamadı koca köy susuz kaldı Afyonkarahisar’ın Evciler ilçesine bağlı Baraklı köyünde su parası toplanmadığı için susuzluk yaşandığı iddia edildi. Evciler’in AK Partili İl Genel Meclis üyesi Şener Çalışan, susuzluğun sebebinin muhtardan kaynaklandığını belirterek “Su sıkıntısı, su azlığı değil tamamen su parası toplamayan bir yönetim ve iradenin olmasından dolayı suyun kıymetinin bilinmemesi, israfından dolayıdır” dedi.