Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Cunda adası Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Aslıhan R'yi (72) arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp "Adınız FETÖ'ye karıştı. Eğer para verirseniz sizi kurtaracağız" dedi. Bu yalanan kanan kadın, 700 bin lira değerindeki döviz ve altınlarını şüpheliye elden teslim etti.



Daha sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, durumu polise bildirdi. Ekipler, şüpheli 9 kişinin Şanlıurfa'da olduğu bilgisine ulaştı. Olay, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne aktarıldı. Hemen harekete geçen ekipler, zanlılardan 8'ini yakaladı. Adreslerde, bir dizüstü bilgisayar, 9 telefon, 6 SİM kart, 4 SİM kart koruması, 6 flaş bellek ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, Ayvalık'a getirilerek adliyeye sevk edildi. Diğer zanlı ise aranıyor.

İnternet dolandırıcılığında banka zarardan sorumlu Yargıtay, hesap sahibinin kusuru ya da dolandırıcıyla iş birliği ispatlanmadığı hâllerde, tüm zarardan bankanın sorumlu tutulacağına karar verdi ve “Banka, hesap sahibinin parasını korumakla yükümlü” dedi...

'Öne çekeceğiz' deyip kandırıyorlar! TOKİ'den sosyal konut projesiyle ilgili önemli 'dolandırıcılık' uyarısı! Sosyal konut projesinde kuralarda öncelik sağlayacaklarını belirterek para talep eden dolandırıcılar türedi. Milyonlarca vatandaşı uyaran TOKİ, söz konusu durumla karşılaşıldığında savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerektiğini belirtti.