Türkiye Gazetesi

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD), Pusula ve ATAK Gençlik Bisiklet Takımları, İstanbul’daki Eyyub el-Ensari Hazretleri Türbesi’nden Konya'da bulunan Mevlana Hazretleri Türbesi’ne tur planladı 26 Eylül Pazartesi günü başlayan tur, bugün Konya'da tamamlandı.

Bisiklet takımları, şehrin tarihi mekanlarını gezerek en son Mevlana Hazretleri Türbesi’ni dolaştı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, burada bisikletçilerle buluştu. Başkan Altay, 620 kilometrelik yolculuk sonrası Konya’ya gelen sporcuları tebrik etti. Etkinlik çerçevesinde güzergah üzerindeki şehirlerin manevi büyüklerini de ziyaret eden takımlar buralarda alan temizliği yaparak çevre temizliğine dikkat çekti.

Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi! Uçan bisiklet tanıtıldı Gelecek geldi mi? Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen bir araç daha kullanılmaya başlıyor. ABD’de uçan bisiklet tanıtıldı. İşte sosyal medyada viral olan o görüntü…

Karbon emisyonu bisikletle azaltılacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, motorlu taşıtlardan kaynaklanan karbon emisyonunun azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.