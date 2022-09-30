Türkiye Gazetesi

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi, Akgül Sokak'taki bir sitede oturan 15 yaşındaki Z.A, 16 Eylül'de İstanbul'a giden babasına "Beni de yanına götürdü" dedi. Ancak babası oğlunu yanına almayıp tek başına aracıyla yola çıktı. Buna sinirlenen genç, eve doğru giderken son model bir cipin üzeriinde anahtar unutulduğunu fark etti. Cipe binen Z.A, kontağı çevirip babasının peşinden yola koyuldu.

Babasının izini kaybeden genç, İstanbul Ataşehir'de dolaşırken maddi hasarlı kaza yaptı. Ardından cipi terk edip otobüsle İnegöl'e döndü.

Bu arada, cipin sahibi Semih K, polise çalıntı ihbarında bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, çevredeki 127 güvenlik kamerasına ait görüntüleri incelemeye aldı. Kayıtları seyreden polisler, şüpheliyi evinde gözaltına alırken cipin de yerini tespit etti. Bilgi verilmesi üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cipi anahtarı üzerinde park halinde buldu. Araç, işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

Şüpheli Z.A. ise bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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