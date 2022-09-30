Türkiye Gazetesi

Samsun İyi Parti Yönetim Kurulu üyesi Serkan Lay, henüz bilinmeyen bir sebeple kendini vurdu. Lay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Lay'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Çayleyik Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun İyi Parti Yönetim Kurulu üyesi Serkan Lay (44) evlerinde tabancayla kendini vurdu. Ağır yaralanan Lay ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Serkan Lay hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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