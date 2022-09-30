Türkiye Gazetesi

Antalya’da denize giren Kazakistan uyuruklu 25 yaşındaki turist boğuldu. Feci olay, saat 13.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Konyaaltı Sahili’nde yaşandı. Ablası ve eniştesiyle sahile gelen Kazak turist Turekul Alisher, deniz gözlüğü ve şnorkel ile denize girdi. Saat 16.30’a kadar denizden çıkmayan Alisher’in ablası, eşiyle birlikte kardeşinin konakladığı otele gittiğini düşünüp aramaya başladı. Aile, Alisher’e ulaşamaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ve karadan polis ekipleri sevk edildi.

DENİZİN 5 METRE DERİNLİĞİNDE BULUNDU

Ekiplerin 3 saatlik arama çalışması sonrası Alisher, kıyıdan yaklaşık 10 metre uzaklıkta denizin 5 metre derinliğinde bulundu. Talihsiz genç, dalgıçların çalışmasıyla denizden çıkartılıp kıyıya getirilirken, sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

ACILI ABLANIN KARDEŞİNE SON BAKIŞI YÜREKLERİ DAĞLADI

Kardeşinin cansız bedenini görünce gözyaşı döken acılı abla, uzun süre cenazeye sarılıp, kafasını üzerine koydu. Zaman zaman Alisher’in yanağını okşayan abla, eşi tarafından teskin edildi.

Turekul Alisher’in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.