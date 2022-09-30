Türkiye Gazetesi

Sultanbeyli’de bir binanın çatısında yufka yapan kadınların yaktığı ateşten sıçrayan kıvılcımlar odunları tutuşturunca, yangın çıktı. Yangın, saat 22.00 sıralarında Sultanbeyli’de Mehmet Akif Mahallesi, Ziya Ülhak Caddesi'nde 2 katlı bir binada meydana geldi.

Çatı katında yufka yapan kadınların yaktığı ateşten yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen bir kişiye ise sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Beykoz'da ahşa bina alev alev yandı: 2 kişi yaralandı Beykoz’da bulunan 2 katlı ahşap binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere yan tarafta bulunan binalara da sıçradı. Yangında, 2 kişi yaralandı.

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