Türkiye Gazetesi

ESMA ALTIN | ANKARA

2016’da, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 8,3 iken 2021’de yüzde 9,7’ye yükseldi. 2080 yılında genç nüfusun yüzde 11,1’e düşeceği, yaşlı nüfusun da yüzde 25,6’ya yükseleceği tahmin ediliyor. 65+ Yaşlı Hakları Derneği Başkanı Prof. Dr. Rümeysa Kazancıoğlu da Türkiye’nin bölgesel olarak farklı hızda ve biçimde yaşlandığını söylüyor. Kazancıoğlu “Türkiye yüzde 9,74’lük oranıyla hâlen birçok ülkeden daha düşük bir yaşlı nüfusa sahip. Ancak yaşlı nüfus eşiği kabul edilen yüzde 14’lük orana önümüzdeki 15 yıl içinde ulaşması bekleniyor. Yani, başka ülkelerin 80-100 yıl içinde geçirdikleri yaşlanma sürecini biz 15 yılda tamamlayacağız” diyor. Prof. Dr. Kazancıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürüyor: Fiziksel aktivite yaşlı bireyler açısından önemli. Düzenli egzersiz yaparak, sağlıklı beslenerek bedenen, ruhen ve sosyal olarak daha kaliteli bir hayat sürdürebiliriz.

Avrupa nüfus kaybediyor Avrupa ülkeleri beklenen nüfus artışını yakalayamadı. Birçok ülkenin 2100 yılına kadar nüfuslarını yarı yarıya kaybedeceği tahmin ediliyor.

Yunanistan'ın nüfusu azalıyor Yunanistan'da 2011 yılından sonra yeniden nüfus sayımı yapıldı. Son rakamlarda nüfusun yüzde 3,5 azalarak gerilediği ortaya çıktı.

Çin'de doğum oranları düştü: Nüfus azalıyor Çin’de 2021 doğum oranlarına dair verileri paylaşılan 29 kent ve bölgenin çoğunda, doğum oranlarının son on yılların en düşük seviyesinde olduğu görüldü.