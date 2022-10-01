Türkiye Gazetesi

Tacihan YONGACI

Bir kuş kafesinin en güzel ve en çekici hâli ne zamandır? Bizce içinde herhangi bir kuş hapsedilmemişken! Boş bir kafesi süsleyerek ekonomik ve güzel görünümlü bir dekoratif obje elde edebilirsiniz.

Geçmişte çok moda olan kuş temalı dekorasyon fikirleri ile kafesleri şık ve etkileyici bir forma getirmeniz gerçekten çok kolay. Kendi kuş kafesinizi oluşturun ve modern evinizde kendi benzersiz dekorunuzu sergileyin.

Vintage kuş kafesleri de son zamanlarda en çok kullanılan dekorasyon ürünleridir. Odanın bir köşesine astığınızda anında evinizin havasının nasıl değiştiğini göreceksiniz. Bu kafesleri balkon ya da bahçe gibi açık alanlarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ortak alanlar hariç kuş kafesiyle kız çocuğunuzun odasını da süsleyebilirsiniz. Odanın rengine uygun küçük bir kafesin içinde çiçeklerle birlikte sergilenmesi naif bir görünüm sağlayacaktır. Öte yandan dış kapı girişlerinde, merdivenlerin bulunduğu dar ve havasız alanlarda da kuş kafesinin dekorasyon malzemesi olarak kullanılması ferahlatıcı bir etki oluşturuyor.

Tavan dekorasyonu ile evinize hava katın Evinizin tavanlarını dekorasyona dâhil etmek belki de en son akla gelecek detaydır. Ancak son dönemde popülerliği fazlasıyla artmaya başladı. Üstelik evinize hiç düşünmediğiniz kadar farklı bir hava katıyor. Bu hafta ‘Tavanınızı nasıl dekore edebilirsiniz?’ sorusunu örneklerle cevaplamak istedik...