Türkiye Gazetesi

Erzincan güne depremle uyandı. Tercan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depreme ilişkin henüz makamlardan açıklama geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 08.41'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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