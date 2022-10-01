Türkiye Gazetesi

Duygu YILMAZ

Tarihte hemen her dönem kendinden izler bırakır. Ancak bu dönemlerden akılda en çok kalan ve yıllar geçse de adından en çok söz ettiren ise tabii ki 80’ler! Rengârenk moda akımı, yüksel bel pantolonları, payetleri, saç stilleri ve makyaj trendiyle etkisini sürdürmeyi başarıyor. İşte tam da bu yüzden vazgeçemiyor ve günümüzde neredeyse her alanda 80’leri yaşatmaya devam ediyoruz.

Bugün yine modada 80’lerin disko stilinden ilham alan parçalar oldukça popüler. Tüketicinin ilgisini fark eden markalar da tasarımlarında saten uzun elbiselere, parıltılı bluzlara, pullu croplara, yüksek bel pantolon ve parlak taytlara ağırlık yer vermeye başladı. İddialı bir dönem olan 80’leri yansıtmak istiyorsanız aman dikkat! Saçtan makyaja her şeyi dengelemek büyük önem taşıyor.

-80’lerin göz bebeği pullu ya da simli bir kıyafet giymek istiyorsanız tercihiniz tek parça olmalı. Eğer elbise giymek istemiyorsanız da ışıltılı bir üst giydiyseniz pantolon ve eteğiniz olabildiğince sade olmalı.

-Yine yüksek bel jean giymeyi tercih ediyorsanız üst bedeninizde mümkün olduğunca bol kesim tercih etmelisiniz.

-Saten uzun elbiselerde ise gösterişli saçlar yaptırmaktan çekinmemelisiniz.



Saçlarda ise perma ve dev bukleler ön planda.

KABARIK GELİNLİKLER ÖN PLANA ÇIKTI

80’ler modası 2022 düğünlerine de yansıdı. Her ne kadar günden güne düğünlerde sadeliğe gidilmeye başlansa bile yapılan anketlere göre 2022’de devasa pastalar ve göz kamaştıran gelinlikler ön plana çıktı. Örneğin büyük saç aksesuarları, tüy detaylı kabarık kollu ve etekli gelinlikleri çok fazla görmeye başladık. 80’lerin dikkat çeken rengârenkliliği gelin buketlerine de yansıdı ve benzersiz renk birliktelikleriyle kişiselleştirilmiş buketler en çok satılanlardan oldu.

Son olarak makyajda da 80’ler rüzgârını estirmeye devam ediyor. 80’li yıllarda makyaj denilince ilk akla gelen abartılı allık görünümüydü. Bu yılda en çok şeftali ve pembe tonlu allıkların burundan yanaklara doğru yoğun şekilde uygulandığı görülüyor. Far ve eyeliner da ise 80’ler imzası daha belirgin. Makyaja hevesli olan birçok kadın tüm yaz tercihini pembeden, sarıya, kırmızıdan mora rengârenk eyelinerlardan yana kullandı. Dudak makyajında da açık pembe parlatıcılar vazgeçilmezler arasına girdi. Saçlarda ise perma ve dev bukleler ön planda.

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