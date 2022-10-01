Türkiye Gazetesi

Trabzon’da yaya trafiğinin yoğun olduğu sokakta bir anda panik yaşandı. Yolda yürüyen O.M. seken kurşunların hedefi oldu. Yaralılara ilk müdahale bölgedeki vatandaşlarca yapıldı.

Yaralılar, polisin çevre güvenliği alarak sokağı yaya trafiğine kapatmasının ardından ambulansla hastanelere sevk edildi.

Trabzon'a gezmek için il dışından geldiği öğrenilen O.M'nin vurulma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis, şüpheli G.K'yi olayda kullandığı silahla yakaladı.

Sağlık kontrolü için Fatih Devlet Hastanesine götürülen zanlının, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Trabzon’daki korkunç kazada bir aile yok olmuştu...Geriye kalan fotoğraf yürek yaktı Trabzon’un Arsin ilçesinde dün akşam yaşanan korkunç trafik kazasında baba, anne ve oğulları hayatını kaybetti. Aileden geriye Rize'deki tatillerinde çekildikleri son selfie kaldı. O fotoğraf görenlerin yüreğini yaktı.

Bakasetas: Trabzonspor beni ben yaptı Yunan oyuncu “Geldiğimden beri düşünce tarzım değişti, Trabzonspor beni komple oyuncu hâline getirdi” dedi

Trabzon'da feci kaza: Bir aile yok oldu Tatilden Güngörmüş ailesi, Trabzon'da kaza yaptı. Bariyerleri aşan araç, deniz kenarına yuvarlandı. Mehmet Güngörmüş, eşi Emine ve 3 ile 6 yaşındaki oğulları hayatını kaybetti.