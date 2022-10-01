Türkiye Gazetesi

Daha önce farklı farklı şekillerde yumurtalar, yumurta içinden yumurta çıkması gibi pek çok olay yaşanmıştı ancak Bingöl'de görülen bu yumurta görenleri şaşırttı ve hayrete düşürdü resmen. Merkeze bağlı Kültür Mahallesi’nde bahçelerinde 20 adet tavuk besleyen bir aile, bir yumurtanın üzerinde vazo deseni görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

VAZO DESENLİ YUMURTAYI GÖRÜNCE ŞAŞKINLIK YAŞADI

Birkaç gün önce ailenin kızlarından Büşra Koçlardan, sabah tavukların verdiği yumurtaları toplamaya gitti. Yumurtaları eve getiren Koçlardan, daha sonra onları yıkamak istedi ancak bir yumurtanın üzerinde bulunan deseni görünce şaşlık yaşadı.

Tavuklardan birinin yumurtladığı yumurta üzerinde vazo desenini yıkamasına rağmen çıkmayınca, yumurtayı saklamaya karar verdi. Fotoğraf-İHA

'YIKAMAMA RAĞMEN ÇIKMADI'

İlk defa böyle bir durum ile karşılaştığını aktaran Koçlardan, “Kümese yumurtaları toplamaya geldim. 20’ye yakın tavuğumuz var, yumurtaları toplamaya gelince fark etmedim, eve götürüp yıkayınca fark ettim. Yumurtanın üzerinde vazo deseni vardı, yıkadık çıkmadı.

'SAKLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Deterjanla yıkadık yine çıkmadı. Bunu saklamayı düşünüyoruz. Daha önce yumurta topladım ama böyle bir şey ile karşılaşmadım, görünce bayağı şaşırdım” şeklinde konuştu.

Görülmemiş olay! Tavuk yumurtasının içinden çıkan şey hayrete düşürdü Adıyaman’da büyüklüğü dikkat çeken yumurta kırılınca içinden başka bir yumurta çıktı. Olay duyanları hayrete düşürdü.

Görenler şaştı kaldı! Yumurta büyüklüğünde dolu yıktı geçti Sağanak yağışın vurduğu Kastamonu'da bu defada yumurta büyüklüğündeki dev dolular vurdu. Kapı, pencere, cam demeden kırıp geçiren dolu maddi hasara yol açtı.

Herkes aynı hatayı yapıyor… Yumurtayı sakın kartonundan çıkarmayın, zehre dönüşüyor! İşte nedeni… Anne sütünden sonra en kıymetli besinlerden biri olan yumurta, yüksek kaliteli protein içeriğiyle vücut sağlığı için önemli yiyeceklerin başında geliyor. Ancak dikkat! Yumurta alırken ve tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar mevcut. Uzmanlar yumurtayla ilgili gözden kaçan noktaların sağlığı tehdit ettiğini ve yapılan yanlışların yumurtayı adeta zehre dönüştürdüğünü vurguluyor. Öte yandan yumurtayı muhafaza ederken kartonundan çıkarmamak gerekiyor. Peki, neden? Detaylar haberimizde…