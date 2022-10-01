Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Ertuğrul Camii küçük bir mimariye sahip ancak tam 120 yıllık tarihe sahip. Ertuğrul Camii bulunduğu mahallenin tek camisi olma özelliğine sahip ve bir süredir bakımsız olduğundan dolayı atıl haldeydi. Atıl durumdaki tarihi için ekipler harekete geçti ve restorasyonu çalışmalar başladı. Çalışmalarda tarihi yapısına saygılı ve orijinalliği korunarak cami hem cemaatin sağlıklı bir şekilde ibadet edebileceği hale geldi.

TESCİLLİ CAMİNİN AÇILIŞI YAPILDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül ilçesi Ertuğrul Mahallesi’ndeki 120 yıllık tarihi Ertuğrul Camisi’ni yeniden kullanılabilir hale getirdi. Yıllardır atıl bir durumda bulunan tescilli cami, Büyükşehir’in çalışmaları sonucunda adeta küllerinden yeniden doğdu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül İlçe Müftüsü Hayati Yelkovan ve Ertuğrul Mahallesi sakinlerinin katılımı ile caminin açılışı gerçekleştirildi.

Bulunduğu mahallenin tek camisi olma özelliğini taşıyan 120 yıllık tarihe saHip olan Ertuğrul Camii restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı. Fotoğraf-İHA

İBADET EDİLEBİLECEK HAL GETİRİLDİ

Ertuğrul Mahallesi’nin merkezinde konumlanan tek cami olan Ertuğrul Camisi; avlusu, hizmet binası, lojmanı, sağlık ocağı yapısıyla yaklaşık 870 metrekare alan kaplıyor. Tarihi yapısına saygılı ve orijinalliği korunarak yapılan çalışmalarla cami hem cemaatin sağlıklı bir şekilde ibadet edebileceği hale geldi. Avlusu içerisinde yer alan ve oldukça kötü durumda olduğu için kullanılamayan tescilsiz yapılar yıkılarak yerine, projeye uygun ıslak hacimler ve okuma salonu inşa edildi.

BALIKESİR'İN SİMGELERİ ORTAYA ÇIKIYOR

Bir yıl gibi kısa bir sürede Ertuğrul Camisi’nin restorasyonunu tamamladıkları belirten Başkan Yücel Yılmaz, “Bizler yerel yöneticiler olarak yollar, alt yapı ve şehrin birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Yıllardır yeni hizmetler üretildi. Ancak bakım yapılmazsa yok olmaya yüz tutacak yerlerimiz de var. Biz ilçe belediyelerimizle birlikte Balıkesir’de çok yerde çalışmalar yapıyoruz. En çok önemsediğimiz işlerden birisi de yıkılmaya yüz tutmuş tarihi alanların yeniden şehre kazandırmak.

Biz eski bir şehiriz, kadim bir şehiriz, kültürümüz medeniyetimiz var diyeceğimiz yerler belli. Aygören, Dumlupınar mahallelerimizdeki tarihi binaların restorasyonu, Başçeşme Mezarlığımızı, Şeyh Lütfullah Camimizi, Zağnos Paşa Camimizi ve civarında yenileme çalışmaları yaptık. Balıkesir’in simgeleri bir bir ortaya çıkıyor. Ertuğrul Camisi’nin restorasyonunda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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