Türkiye Gazetesi

Tokat'ta 81 yaşındaki adam evden çıkarken 'çıra kesmeye gidiyorum' deyip çıktı ancak bir daha dönmedi. Bunun üzerine yakınları endişelendi ve ekiplere ihbarda bulundu. Harekete geçen ekipler arama çalışmaları sonucu yaşlı adamı ağaç dalları arasına sıkışmış bir şekilde buldu. Hastaneye kaldırılması için araç geldi ancak arazinin engebeli olması nedeniyle araç çıkamadı ve Mehmetçik yaşlı adamı sırtında taşıyarak hastaneye götürülmesi için çabaladı. İşte o yaşladı adamdan acı haber geldi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

2 gün süren arama çalışmalarında bulunan yaşlı adam Reşadiye Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Niksar Devlet Hastanesine oradan da Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaklaşık 2 gündür yoğun bakım servisinde tedavi gören Öztürk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

MEHMETÇİK SIRTINDA TAŞIDI

Kapaklı köyünde yaşayan Bahattin Öztürk (81) "çıra kesmeye gidiyorum" diyerek evinden ayrılmış, kendisinden haber alınamayınca arama çalışması başlatılmıştı. Yaşlı adam, 2 gündür devam eden arama çalışmalarında jandarma iz takip köpeği tarafından köye yaklaşık 3 kilometre uzakta bulunmuştu. Bir ağacın dallarına arasına sıkışmış vaziyette bulunan yaşlı adam hastaneye sevki için ekipler yoğun çaba göstermiş, arazinin engebeli olması nedeniyle Öztürk, Mehmetçik tarafından sırtta taşınmıştı.

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