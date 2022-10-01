Türkiye Gazetesi

Samsun Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine giden Erkan C, Fatih'te 2004'te bir eve düzenlenen ve öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı kendisi ve arkadaşı C.Ö'nün gerçekleştirdiğini itiraf etti. Bunun üzerine gözaltına alınarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelinin, ifadesinde, maktulün eşi Şerafettin Ç'nin azmettirmesi sonucu C.Ö. ile saldırıyı gerçekleştirdiklerini ve daha sonra firar ettiklerini söylediği öğrenildi.

İfade üzerine ekiplerin ulaşmaya çalıştığı maktulün eşi Şerafettin Ç'nin 2019'da hayatını kaybettiği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Erkan C. adliyeye sevk edildi, C.Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

CİNAYETTEN BİR GÜN ÖNCE ANKARA'YA GİTMİŞ

Fatih'te ikamet eden müzik öğretmeni Arzu Nihal Ç, 5 Mayıs 2004'te sabah 06.30 sıralarında evinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Kimliği tespit edilemeyen 2 erkek şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden koşarak uzaklaştıkları belirlenmişti. Yanında 10 yaşında kızı bulunan maktulün eşinin de cinayetten bir gün önce Ankara'ya gittiği anlaşılmıştı

Dehşete düşüren cinayet! Müge Anlı’da aranan 3 yaşındaki Lina’nın cesedi dondurucudan çıktı Gaziantep’te kan donduran bir cinayet yaşandı. Darbedilerek öldürüldüğü tespit edilen 3 yaşındaki kız çocuğu Lina Nazlı Erba’nın cesedi, bir mağazaya ait derin dondurucuda bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen ve yürek sızlatan olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye’yi hüzne boğan olayda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İhbar oyunu yaptı ama nafile... Mersin'de korkunç baba cinayeti! Mersin'de babasını öldüren kişi jandarma ekiplerini aldatmaya çalışarak "babam evde hareketsiz" yatıyor' şeklinde ihbarda bulundu. Ancak ekiplerin titiz çalışması sonucunda katil suçunu itiraf etmek zorunda kaldı.

Jandarma, çocuk felcinden 16 yıllık cinayeti çözdü Kırşehir'de jandarma ekipleri, 2008 yılında bulunan kemik parçalarının kime ait olduğunu çocuk felci sayesinde belirledi. Ekipler, bu sayede hem ölen kişinin hem de zanlıların kimliklerini tespit etti.