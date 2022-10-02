Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre; Konya'nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı korkunç bir kaza meydana geldi. Ankara'dan Yunak istikametine giden A.B. idaresindeki otomobil, Yunak-Ankara kara yolunun 6. kilometresinde karşı yönden gelen Ş.M.K'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilirken, kazada Ş.M.K, B.K, R.H. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan A.B, Z.H. ve N.K.B. ambulanslarla çevre il ve ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: Yolcu otobüsü ve kamyonet devrildi! Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Bölgede saman yükü bir kamyonet de yolcu otobüsüne çapmamak için devrildi, sürücüsü yaralandı.Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.