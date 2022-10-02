Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa Siverek'in Kırkpınar Mahallesi'ndeki evinden dört gün önce ayrılan Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Fırat'tan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma personelleri, termal kameralı dronla bölgede ve Hacı Hıdır Baraj Göleti çevresinde geniş çerçeveli arama çalışması başlattı.

Sabah saatlerinde hayvan otlatan çobanlar, jandarmaya Hacı Hıdır Baraj Göleti kıyısında ceset olduğunu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma, cesedin dört gün önce Kırkpınar Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Fırat'a ait olduğunu belirledi.

Cesedin bulunduğunu öğrenen yakınları, olay yerine geldi. Fırat'ın cansız bedeni savcının ilk incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Balık tutmak için açılmıştı... Tekne bulundu, balkçı kayıp Kastamonu’da sabah saatlerinde teknesiyle denize açılan balıkçıdan bir daha haber alınamadı. Teknesi denizde boş bulunan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

5 yaşındaki kayıp çocuk ölü bulundu! Haberi alan aile sinir krizi geçirdi Bolu’da kayıp olarak aranan 5 yaşındaki otizmli çocuğun otomobil çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi alan aile olay yerinde sinir krizleri geçirdi.