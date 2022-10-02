Türkiye Gazetesi

İstanbul Fatih'te bir cami şadırvanında abdest alan kişinin ceketinin üzerine ceket asan hırsız, 10 bin doları çaldı. Zanlı kısa sürede yakalanırken, hırsızlık anı ise kameraya yansıdı. O görüntü sosyal medyanın da diline düştü...

Olay, geçtiğimiz ay Fatih Laleli Camii’ne ait şadırvanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camiye gelen yabancı uyruklu Shokhzod Z., şadırvanda abdest almak için ceketini duvardaki askılığa astı. O sırada şüpheli Erol T. de ceketini Shokhzod Z.’nin ceketinin üstüne astı ve perdeleme yaparak ceketin iç cebinde bulunan 10 bin doları çaldı. Abdest alacakmış gibi yapan Erol T., daha sonra ceketini alıp kaçtı.

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Shokhzod Z'nin polis ekiplerine haber vermesinin üzerin harekete geçen emniyet inceleme başlattı. Polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda kimliği tespit edilen ve 24 ayrı suç kaydı bulunan Erol T. (51), Kartal’da yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan hırsızlık anı ise kameraya saniye saniye kaydedildi.

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