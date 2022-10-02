Türkiye Gazetesi

Büyükçekmece’de 80 yaşındaki kadın, kendisini telefonla arayıp savcı olduğunu söyleyen dolandırıcılara 2 milyon 158 bin lirasını kaptırdı. Kadın yaşadıklarını torunlarına anlatınca dolandırıldığını fark etti. Polis 2 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki emekli Hacer Ö.'yü geçtiğimiz ağustos ayında cep telefonundan arayan bir kişi kendisini savcı olarak tanıttı. Ne olduğunu anlayamayan Hacer Ö., kendisini savcı olarak tanıtan şahsın söylediklerini yapmaya başladı.

Yaşlı kadını dolandıran hırsızlar yakayı ele verdi

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Arayan kişi kendisine “İsminiz FETÖ soruşturmasına karıştı, örgüt sizin evinize de operasyon yapabilir. Operasyon öncesinde biz evdeki ya da hesabınızdaki paralarınıza el koymalıyız. Yoksa paralarınız örgütün eline geçer” dedi.

Hacer Ö., hiç kimseye bir şey söylemeden 82 bin dolarla kendisini savcı olarak tanıtan kişinin tarif ettiği adrese gitti. Farklı bir adrese 658 bin lira daha götürüp dolandırıcılara kendi elleriyle teslim eden Hacer Ö., yaşadıklarını torunlarına anlatınca dolandırıldığını anladı. Yaklaşık 2 milyon 150 bin lirasını dolandırıcılara kaptıran Hacer Ö., polise giderek şikayette bulundu.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin peşine düştü. İnceleme sonucunda Abdulkadir G. ile İsmail C. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan kayıtları olduğu öğrenilen 2 dolandırıcı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İnternet dolandırıcılığında banka zarardan sorumlu Yargıtay, hesap sahibinin kusuru ya da dolandırıcıyla iş birliği ispatlanmadığı hâllerde, tüm zarardan bankanın sorumlu tutulacağına karar verdi ve “Banka, hesap sahibinin parasını korumakla yükümlü” dedi...

'Öne çekeceğiz' deyip kandırıyorlar! TOKİ'den sosyal konut projesiyle ilgili önemli 'dolandırıcılık' uyarısı! Sosyal konut projesinde kuralarda öncelik sağlayacaklarını belirterek para talep eden dolandırıcılar türedi. Milyonlarca vatandaşı uyaran TOKİ, söz konusu durumla karşılaşıldığında savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerektiğini belirtti.