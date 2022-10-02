Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Fatih Topkapı Mahallesi'nde Fetihkapı Tramvay durağı karşısındaki tarihi surda bir kulede yangın çıktı. Çıkış sebebi belirlenmeyen yangın, kısa sürede kulenin tamamını sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler kısa sürede söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor Çanakkale'nin Biga ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan 27 araçla müdahalesi sürüyor.

Çelik tencere fabrikasında çıkan yangın 13 saat sonra söndürüldü Sultanbeyli’de çelik tencere fabrikasında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Uşak'ta korkutan yangın! Alevler kontrol altına alındı Uşak'ın Eşme ilçesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, alevler kontrol altına alındı.