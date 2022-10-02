İlçeye bağlı Alisofu köyünde yaşayan Murat Güneş, at arabasıyla yakmak için ağaç dalları ve koza toplamak amacıyla ormanlık alana gitti. Gerekli ihtiyaçlarını toplayarak at arabasına dolduran Güneş, dönüş yolunda atın ürkmesi sonucu arabadan düştü.
Ağır yaralanan Güneş, kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Konya'da korkunç kaza: 5 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı Konya'nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da zincirleme kaza: Yolcu otobüsü ve kamyonet devrildi! Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Bölgede saman yükü bir kamyonet de yolcu otobüsüne çapmamak için devrildi, sürücüsü yaralandı.Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çaykur Rizespor Bodrumspor maçını 2-0 kazandı, Bülent Korkmaz rahat bir nefes aldı Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Bodrumspor'u ağırlayan Çaykur Rizespor 3 puanı 2-0'la aldı... 5 maçta 1 galibiyeti bulunan ve 1 haftayı da BAY geçen Bülent Korkmaz'ın takımı bu kritik galibiyetle puanını 9'a yükseltirken, sezona 4 maçta 10 puanla başlayan Bodrumspor 7. haftayı 11 puanla tamamladı.