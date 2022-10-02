Türkiye Gazetesi

Isparta’da öfkeki koca tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde öldürdü. Cinayetin arından kaçan katil kocanın bulunması için çalışma başlatıldı. Olay, Isparta merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Evli ve iki çocuk sahibi çift 13 ve 15 yaşındaki çocuklarıyla birlikte köyde bulunan ağıla çıktı. Kısa süre içerisinde çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE CAN VERDİ

Sezer Işık (38) çocuklarının gözü önünde eşi Yadigar Işık'ı(40) silahla vurdu. Olayın ardından katil koca olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, annelerini yerde gören çocuklar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yadigar I. Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan jandarma ekipleri kaçan Sezer Işık'ı yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.

Cesedi kaldırımda bulunmuştu... Cinayeti itiraf eden teyze cezaevine gönderildi Ankara'da yol kenarında ölü olarak bulunan 2 yaşındaki çocuğun, akli dengesi bozuk olan teyzzesi tarafından kaçırıldığı ve zehirlendikten sonra cesedinin yol kenarına atıldığı iddia edilmişti. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden teyze, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çiftlik evde kadın cinayeti: Şüphelinin üzerinden kardeşinin kimliği çıktı İzmir’in Buca ilçesinde bir kadının yakınları tarafından cesedi bulundu. Yaşadığı evde kesici ve delici aletle öldürülmüş halde bulunan kadını öldürdüğü öne sürülen şüpheli, kardeşinin kimliğiyle kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son kadın cinayeti haberi Konya'dan geldi! Bir kadın cinayeti haberi daha geldi, genç kadın kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.