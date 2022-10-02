Türkiye Gazetesi

İstanbul Ataşehir ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi’nde saat 20.00 sularında silahlar patladı. Caddede seyir halinde olan bir araçtan, üç kişiye silahla ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan Mustafa B, Yaşar Ö. ve Ali B. kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan güvenlik güçleri, saldırganları kısa sürede tespit etti. Zanlılar E.Ç, E.Ç. ve O.Ç bir saat içinde yakalandı. Taraflar arasında husumet olduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. Yaralıların ise hayati tehlikesi bulunmuyor.

Silahlı saldırıya uğramıştı: MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Hançer tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, 27 Eylül'de Sancaktepe'de bir marketten çıktıktan sonra silahlı saldırıya uğramıştı. Hançer'den yakınlarını yıkan haber geldi ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'da silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var Bursa'nın Yenişehir ilçesinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi, işte detaylar...

Bakırköy’de hastane önünde silahlı saldırı! 1 ölü, 2 yaralı İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi önünde gece saatlerinde bir silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.