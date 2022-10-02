Türkiye Gazetesi

Kocaeli'ndeki aşiret düğünde takılan parayı görenlerin ağzı açık kaldı. Bankayı andıran görüntüler oluşurken, parayı sayanlarda oldukça zorlandı. Kars Digor aşiretlerinden Cemaldin aşiretine mensup iş adamı Tanju Gönen'in oğlu Ebubekir ile Celali aşiretinden Dicle Bolcal dünya evine girdi.

DÜĞÜNE 20 BİN KİŞİ KATILDI

Gebze ilçesinde yapılan düğüne yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Düğünün gerçekleştirildiği alanda, aşiretin adetleri arasında yer alan takı masası kuruldu. Davetlilerin isimlerinin sayılarak taktıkları para miktarının söylendiği düğünde, masaya konulan para balyaları da cep telefonu kamerasına yansıdı.

SAATLERCE PARA SAYDILAR

Saatlerce süren sayma işleminin ardından takılan para açıklandı. Aşiretin düğününde toplam 11 milyon 500 bin TL para toplandığı açıklandı.

​2 bin davetli katıldı... Aşiret düğününde gelin ve damada takılan para dudak uçuklattı Van’da Gevdan aşiretinden iş adamı Abdullah Aslan'ın kızı Nudem Aslan ile Hacı Abi'nin oğlu Cahit Abi, düzenlenen düğün töreniyle evlendi. Türkiye'nin farklı illerinden katılanların yanı sıra yurt dışından da pek çok kişi katıldı. Görkemli düğünde genç gelin ve damada takılan toplam takıların ise değeri tam 4 milyon lira.

Aşiret düğününde servet saçtılar: Gelin ve damada 1 milyon 258 bin TL takıldı Şırnak’ta aşiret düğününde takılan takılar herkesin ağzını açık bıraktı. Şırnak’ın Silopi ilçesinde Ertoşi Gevdan Aşireti'nin düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin liralık altın ve para takıldı. Gelin ve damat takıları taşımakta zorlanırken, takılan altın ve para miktarı herkesi şok etti.