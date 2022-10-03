Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Çankaya ilçesinde akıl almaz bir cinayet işklendi. Bir mekanda yaşanan olayda 3 kişi, istekte bulunduğu şarkıyı bilmediği için müzisyeni öldürdü. Mekanda bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi, müzisyen Onur Şener’den istek şarkıda bulundu. Müzisyen de şarkıyı bilmediğini söyledi.

KIRILAN CAM ŞİŞESİ BOYNUNA SAPLANDI

Bunun üzerine 3 kişi, mekan kapanışı müzisyen ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda 3 kişi, Onur Şener’e şişelerle saldırırken ortalık savaş alanına döndü. Kırılan cam şişeleri Onur Şener'in boynuna saplanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken sağlık ekipleri ise kavgada ağır yaralanan Onur Şener’i hastaneye sevk etti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Şener hayatını kaybederken polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Sosyal medyayı sallayan “Samsak Döveci” gerilimi! İki müzisyenin arası bozuldu Son günlerin popüler şarkısı Samsak Döveci (Langidi Lang Lang) sözleriyle dillere dolanan ve son dönemde sosyal medyayı sallayan parça, iki ünlü ismin arasını bozdu. Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan, popüler şarkıyı paylaşamayınca iki yorumcunun arası bozuldu. Elif Buse Doğan, tek başına single çıkarmak isteyince bu duruma sinirlenen Serkan Çağrı “Hakkaniyetli bir davranış olmadı, bana ayıp etti. Kardeşim gibi gördüğüm birinden böyle bir davranışı hiç beklemezdim. Yakıştıramadım” dedi.

Müzisyene ırkçı saldırı iddiasının aslı ortaya çıktı Gaziantep'te bir düğüne katılan yerel şarkıcı Erdal Erdoğan, saldırıya uğradı. Saldırının sebeinin sosyal medyada ırkçı saldırı olarak servis edilmesinin ardından, olayın aslında istek parça yüzünden yaşandığı ortaya çıktı.