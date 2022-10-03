Türkiye Gazetesi

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı. İlçenin Kızıldağ mevkisinde, midibüsün devrildiği ihbarı üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 21 kişi, çevre ilçe ve il merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Midibüstekilerin, Bursa'dan Tunceli'ye yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.

Konya'da korkunç kaza: 5 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı Konya'nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.