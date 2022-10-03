Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika uyarısında bulundu, 4 kent için sarı kodlu uyarı verildi. Balkanlardan yurda giriş yapan soğuk hava dalgası bu hafta Türkiye'nin geneline yayılacak, sıcaklıklar 4-6 derece azalacak. 3 Ekim - 7 Ekim 2022 hava durumu tahmin haritaları Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Önümüzdeki günlerde sonbahar kendisini iyice hissettirmeye başlayacak, soğuk hava fırtına ve sağanağı beraberinde getirecek. Uzmanlar, özellikle 7 Ekim'e dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

BUGÜN (3 EKİM 2022) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Adana, Osmaniye, Sivas, Ordu, Tokat, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreleri ile Yozgat'ın doğusu, Elazığ ve Malatya'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden orta kuvvette, Güney Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.

4 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 kent için sarı kodlu uyarı verdi ve bu kentlerde yaşayan vatandaşlara ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması çağrısında bulundu.

Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle: Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon.

3 Ekim - 7 Ekim 2022 hava durumu tahmin haritaları

"İSTANBUL'DA YAĞMUR AKŞAM SAATLERİNDE"

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından günün hava durumuna dair değerlendirmelerini paylaştı. Prof. Dr. Şen şu ifadeleri kullandı:

"Bugünden itibaren kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar 5-6 derece düşüyor. Sonbahar havasına giriyoruz. 1 Ekim su yılının yıl başı. Su bütçesini bu aydan itibaren hesaplamaya başlayacağız. Bugün İstanbul'da yağmur akşam saatlerinde. Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat da yerel olarak kuvvetli."

"SÜPÜRGE GİBİ SICAĞI SÜPÜRECEK"

Sosyal medya hesabından yaptığı tahminlerle adından sık sık söz ettiren Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda "6 Ekim'de serinleme Tüm Türkiye'ye yayılmaya başlıyor" dedi. Ökten, "Süpürge gibi sıcağı süpürecek. Geceler git gide daha da soğuyacak. Yağışlı dönem de başlıyor" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL 7 EKİM'E DİKKAT

İl il değerlendirmede bulunan Ökten, 3 Ekim akşamı Ankara'da sağanak ihtimali olduğunu; Antalya, Mersin ve Adana'nın ise 7 Ekim'e kadar sabretmesi gerektiğini söyledi. Ökten, "7 Ekim Cuma İstanbul adına çok hareketli bir gün olabilir. Hem şiddetli yağış, hem de fırtına ihtimali var. Hatta endişe verici bir gün. Plan yaparken gözünüz meteorolojide olmalı. 6 - 7 ve 8 Ekim heyecanlı 3 gün..." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29

Adana: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Az bulutlu 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.) 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Yeni haftaya dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı. Hafta sonu sıcaklıklar mezvsim normallerinin üstüne çıkarken, pazartesiden itibaren yurt genelinde sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış geliyor.