Türkiye Gazetesi

Kağıthane Seyrantepe’de önceki ay saat meydana gelen olayda bir şahıs iş merkezine girdi. Etrafa bir süre bakan şahıs, yerde duran bir işyerine ait 2 metre uzunluğundaki ışıklı tabelaya yöneldi. Şahıs ardından halterci gibi yüklendiği tabelayı kucaklayarak kaşla göz arasında iş merkezinden çıkarak uzaklaştı. Tabelanın yerinde olmadığını gören işyeri sahibi ne olduğunu anlamak için güvenlik kamera görüntülerine baktı. Tabelanın tanımadığı bir şahıs tarafından çalındığını gören işyeri sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu.

POLİSİN ‘DUR’ İHTARINA UYMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, iş merkezine gelerek güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri şahsın eşkalini tespit etti. Yakalama çalışmalarına devam eden Kağıthane polisi, devriye gezdikleri esnada şahsın ertesi gün saat 05.00 sıralarında cadde üzerinde motosikletli seyrettiğini gördü. Polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan şahıs izini kaybettirdi. Aramaları bırakmayan polis ekipleri, motosikletten inerek yaya olarak kaçmaya çalışan şahsı kıskıvrak yakaladı.

Hırsızın tabelayı aldıktan sonra iş merkezinden çıkışı

150 LİRAYA HURDACIYA SATMIŞ

Gözaltına alınan hırsız Sayit B. (32) üst aramasının yapılmasının ardından emniyete götürüldü. İş merkezinden çaldığı tabelayı 150 lira karşılığında hurdacıya sattığı öğrenilen hırsıza, ifadesinin alınmasının ardından “açıktan hırsız” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi

Cami şadırvanında ilginç hırsızlık: Abdest alacakmış gibi yapıp ceketin cebindeki 10 bin doları çaldı İstanbul Fatih'te akıl almaz bir hırsızlık olayı gerçekleşti. Bir caminin avlusunda abdest alan kişi 10 bin dolar parasını kaptırdı. Hırsız kısa sürede yakayı ele verdi. İşte o görüntüler...

2 milyon liralık 100'den fazla telefon çalındı… Hırsızlık anı kameralara yansıdı Kocaeli'de hırsızlar piyasa değeri 2 milyon 450 bin TL olan 119 adet akıllı telefonu çaldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Tolgay Arslan Udinese - Inter maçında 3 puan için ter dökerken evine hırsız girdi Serie A ekiplerinden Udinese son 5 maçını kazanarak zirve yarışına ortak oldu. İtalyan ekibi son maçında evinde İnter'i 3-1 mağlup ederken Tolgay Arslan da bir gol atmıştı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nineski yıldızı 3 puan için ter dökerken evine hırsız girdi.