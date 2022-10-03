Türkiye Gazetesi

Bugün öğle saatlerinde BEÜ kampüsündeki kız yurdunun giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler büyürken, henüz faaliyete geçmemiş olan kız yurdunun misafirhane bölümünde kalan yaklaşık 40 öğrenci tahliye edildi.

YANGIN İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Dumandan etkilenen öğrenciler ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılırken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın çıkan öğrenci yurdundan görüntü

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