Türkiye Gazetesi

Kamu kurumlarının ve insani yardım alanında faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşlarının katıldığı çalıştayda, yabancı ülkelerde ve riskli bölgelerde çalışan gönüllü ve profesyonellerin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin önlemler, görüş ve öneriler tartışıldı.

Projenin paydaşı ve destekleyicisi olan Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden Daire Başkanı Fahrettin Kaya, Türkiye'nin insani yardım alanında önemli aktörlerden olduğunu ve yürütülen çalışmalarda koruyucu güvenlik farkındalığının önem arz ettiğini, güvenlik çalışmalarında sivil toplumun inisiyatif almalarını önemsediklerini belirtti.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal ‘‘Bu proje ile insani yardım sektöründe koruyucu güvenlik farkındalığını artırmayı hedeflediklerini" belirtti. Özdal sözlerinin devamında ‘‘İnsani yardım kuruluşları ekseriyetle afet bölgelerinde ve acil durum şartlarında faaliyet gösteriyor. STK’ların sağlık, gıda ve seyahat gibi konularda güvenlik ve emniyet altında çalışması zorunludur. Özellikle riskli bölgelerde güvenlik farkındalığı daha önemli bir hale gelmektedir. Bu proje ile insani yardım gönüllü ve profesyonellerinde koruyucu güvenlik farkındalığının artırılması amacıyla eğitim içerikleri hazırlanması, eğitim düzenlenmesi ve böylece sektörel düzeyde bir iyi uygulama örneği geliştirilmesi amaçlanmaktadır’’ ifadelerini kullandı.

Proje ekibi adına konuşan İbrahim Yılmazer "Çalıştaya davetli kişilerden ve kurum temsilcilerinden projeye ilişkin görüş ve önerileri, proje kapsamında değerlendirilebilecek olan tecrübe paylaşımlarını inceledik. Proje kapsamında yabancı sivil toplum kuruluşlarındaki ve güncel literatürdeki güvenlik uygulamaları (iyi uygulamalar) hakkında bilgi ve katkıların derlemekteyiz." İfadelerini kullandı.