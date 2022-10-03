Türkiye Gazetesi

İnegöl İlçesinde Enduro turları ve Yamaç Paraşütü uçuşlarının gerçekleştirildiği festival düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe mobilya imalat fabrikasında çalışan ve yamaç paraşütü tutkunu olan Adem Keskin de katıldı. 2 bin 200 metre yükseklikteki uçuş alanında hazır bulunan paraşütçüler start alınca İnegöl semalarına süzüldüler.

Çalıştığı iş yerine paraşütle indi

MESAİ ARKADAŞLARININ ÜZERİNE İNDİ

Paraşütçüler festival çerçevesinde belirlenen alana inmek için mücadele ederken, Ahmet Keskin ise çalıştığı fabrikanın bahçesine inmeye karar verdi. O sırada molada olan mesai arkadaşları, fabrikanın üzerine uçan paraşütçünün Keskin olduğunu anlayınca hemen telefonlarına sarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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