Türkiye Gazetesi

İzmir'in Selçuklu ilçesinde çocukların silahla oyunu acı bitti. 12 yaşındaki bir çocuk, kazara kuzenini öldürdü.

Acı olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 15.00 sularında gerçekleşti. Evde yalnız başlarına olan M.Ç. (12) ve H.A. (12) 2 tane tabanca buldu. Çocuklar, ellerine aldıkları silahlarla oynamaya başladı. H.A, kuzeninin arkasına geçip namluyu doğrulttu ve tetiğe bastı. Tabancadan çıkan kurşun, küçük çocuğun başına isabet etti.

Sesleri duyan komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla içeri girdi. Yapılan incelemede M.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu arada, yaşanılanlar duyan çocukların aileleri feryat figan eve koştu. Polis, ailelerin içeri girmesine izin vermeyince arbede yaşandı.

Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken H.A. emniyete götürüldü.

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