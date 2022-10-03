Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri bebek iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı. Durali Erdil (62) idaresindeki otomobil, Yeşilköy Mahallesi D-400 kara yolunda, Turgut Ç. (52) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Erdil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Miray Erdil (2), Elif Yade Erdil (8) ile İngiliz uyruklu Stuart Smith (60) ve Jacoeline Smith S. (56) ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2 yaşındaki Miray, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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