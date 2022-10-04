Türkiye Gazetesi

Hayvanları Koruma Günü sözleri mesajları 4 Ekim! Hayvanlarla ilgili birbirinden anlamlı sözler ve mesajlar merak ediliyor. Bu anlamlı günde en sevimli dostlarımız için özel mesajlar sosyal medyada gündem oluyor. Haberimizden 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz. Bu anlamlı mesajlarla hayvan sevgisini arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ SÖZLERİ MESAJLARI!

Her canlının yaşam hakkına saygı duymak gerektiğini hatırlatarak 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nün kutluyorum. Umarım hepimiz dilsiz dostlarımıza sahip çıkarız.

Hayvanların yaşam hakkını ve yaşam alanlarını korumak bizim elimizde. Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Sevgi En Büyük Koruyucudur. Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Bugün değil, her gün onlara sahip çıkalım! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım.4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Hayvanların doğal yaşam alanlarını yakarak, yıkarak ya da kirleterek bozmadığımız, suni müdahalelerle doğal dengeyi bozmadığımız, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya hayaliyle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Tercih ve seçim şansı olmayan patili dostlarımıza yalnız bir gün değil her gün aynı özeni gösterelim, can dostlarımıza sahip çıkalım. 4 Ekim Sokak Hayvanları Koruma Günü Kutlu Olsun.

Karşılıksız sevgileriyle her anımızda yanımızda olan minik dostlarımıza hep sevgiyle yaklaşalım. 4 Ekim hayvanları koruma günü kutlu olsun.

Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütelim ki o sevgi tüm dünyayı güzelleştirsin.

Her insanın kalbinin bir köşesinde az da olsa hayvan sevgisi vardır.

Bir gün değil her gün sevmek ve korumak yaşama hakkına saygı duymamız lazım. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Onları sevdiğimiz kadar yaşama haklarına da saygı duyuyoruz. Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Korumak yetmiyor, sevin. Hayvanları Koruma ve Sevme Günü kutlu olsun.

Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım. Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ TARİHÇESİ

İlk Dünya Hayvanlar Günü, 24 Mart 1925'te Almanya'nın Berlin kentindeki Spor Sarayı'nda gerçekleşti. Mensch und Hund'un (İnsan ve Köpek) yazarı ve hayvan aktivisti Heinrich Zimmermann tarafından düzenlenen etkinliğe 5 binden fazla kişi katıldı. 1929'da, Dünya Hayvanlar Günü ilk kez 4 Ekim'de kutlandı, çünkü Spor Sarayı 24 Mart'ta müsait değildi.